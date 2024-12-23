Экс-посол Украины в США в интервью изданию OBOZ.UA признался, что у него вызывает глубокий пессимизм нынешняя позиция новоизбранного главы Белого дома по войне. Дипломат считает, что наша страна находится в зоне очень серьезных рисков, учитывая, что 47-й американский президент может уменьшить помощь Киеву, пишет «НБН».

По его словам, назначенный Трампом спецпредставитель Штатов по Украине и РФ Кит Келлог приедет в Киев, чтобы «оценить позицию и степень гибкости» властей нашей страны. После визита в украинскую столицу генерал поделится своими выводами с новоизбранным главой США.

Шамшур считает, что основным коммуникатором между Вашингтоном и Европой может стать не французский лидер Эммануэль Макрон и не венгерский премьер-министр Виктор Орбан, а Джорджия Мелони, поскольку она идеологически близка к республиканцу и он уважает ее.

Бывший посол обратил внимание на то, что 47-й президент США, американский миллиардер и глава правительства Италии вместе обедали после официального открытия собора Парижской Богоматери. После этого новоизбранный американский лидер заявил о готовности работать с ней.

Дипломат считает, что это хорошо для Украины, поскольку Мелони поддерживает нашу страну и занимает благоприятную для нее позицию.

Отметим, как пишет издание Politexpert, возвращение Трампа в Белый дом вызывает тревогу у европейских лидеров.

Ранее СМИ сообщали, что команда политика рассматривает три варианта завершения российско-украинской войны.