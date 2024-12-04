Агентство Reuters 4 декабря заявило, что команда новоизбранного американского лидера рассматривает три стратегии завершения российско-украинской войны, информирует издание «НБН».

Все три плана, которые находятся в центре внимания 47-го главы Белого дома, имеют некоторые общие элементы, например, они не предусматривают интеграцию Украины в НАТО.

Первая стратегия завершения войны принадлежит Киту Келлегу, которого Трамп назначил спецпредставителем по Украине и РФ. Она предлагает заморозить боевые действия по текущей линии фронта, гарантии безопасности для Украины от Вашингтона, а также увеличение поставок оружия после подписания мирного соглашения. Кроме того, Киев должен отложить вопрос о членстве в Альянсе.

Второй план предложен избранным вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Политик хочет создать демилитаризованную зону на нынешней линии фронта с сильными укреплениями для сдерживания возможных новых вторжений РФ. Также Киев должен отказаться от интеграции в НАТО.

Третья стратегия принадлежит экс-начальнику нацразведки США Ричарду Гренеллу. Он предложил создать «автономные зоны» на востоке Украины. Его план также предусматривает отказ Украины от вступления в Альянс.

Напомним, в интервью иностранному СМИ украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от политики новой администрации США.