Глава государства на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) прокомментировал визит Фицо в Москву. Он обратил внимание на то, что словацкий премьер и кремлевский диктатор после встречи не сделали общих заявлений и не ответили на вопросы СМИ, по всей видимости, они боятся говорить, что обсуждали на переговорах, так как боятся реакции общественности, пишет издание «НБН».

Украинский лидер предупредил, что Кремль предоставляет существенные скидки политику, однако за них будет платить Словакия суверенитетом или теневыми схемами.

Зеленский напомнил, что недавно европейские лидеры в Брюсселе заявили о намерении словацкого премьера вытеснить из Европы американский газ и энергоресурсы других союзников, чтобы помочь РФ зарабатывать деньги для продолжения войны.

Президент подчеркнул, что представителя Братиславы интересует именно «голубое топливо» из РФ, так как он отказался от компенсаций, которые облегчили бы его стране переходной период и помогли бы избавиться от зависимости от российского газа.

Гарант добавил, что главная цель Фицо – вести дела с Москвой, что угрожает безопасности Словакии и европейских государств.

Напомним, на прошлой неделе глава словацкого правительства пригрозил Зеленскому, который анонсировал прекращение транзита газа из РФ.