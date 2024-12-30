Глава государства на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) написал, что глава внешнеполитического ведомства и руководитель Минагрополитики Украины посетили сирийскую столицу по его поручению, информирует издание «НБН».

Президент рассказал, что делегация провела переговоры с новым лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа и министрами. Зеленский напомнил, что Украина поддерживает сирийцев в их стремлении восстановить безопасность, нормальную жизнь и стабильность в их стране после десятилетий диктатуры.

Гарант напомнил, что Киев отправил Дамаску 500 тонн украинской пшеничной муки – помощь должны доставить уже во вторник, 31 декабря. Президент пообещал, что будут новые поставки продовольствия, а также углубление сотрудничества между Киевом и Дамаском во многих сферах.

Украинский лидер заверил, что наша страна готова развивать долгосрочные стратегические отношения с Сирией. Зеленский добавил, что ожидает от делегации отчета по результатам переговоров.

Напомним, СМИ сообщили, какие заявления сделали представители Киева и Дамаска на встрече.