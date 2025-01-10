Глава Кабмина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде оценил возможность реализации угроз словацкого премьера прекратить экспорт электричества в нашу страну, информирует издание «НБН».

По его словам, как только представитель Братиславы сделал соответствующее заявление, Минэнергетики немедленно обратилось в Еврокомиссию, Европейскую объединенную энергетическую сеть и в Энергетическое сообщество, от которых «была реакция».

Шмыгаль ответил, что Фицо будет сложно реализовать его угрозы из-за технических обстоятельств. Глава правительства объяснил, что Словакия и ее энергетическая сеть является частью объединенной. То есть, если Братислава закрывает свои входы в Украину, согласно правилам объединенного ринка, соответствующий объем электроэнергии будет перераспределен между другими государствами-поставщиками.

Поэтому, как отметил глава Кабмина, соответствующее решение будет приниматься не оператором Словакии, а объединенной энергетической сетью, работу которой контролирует Еврокомиссия.

Премьер-министр напомнил, что Польша и другие соседние страны выразили готовность поставлять Украине электроэнергию в случае необходимости, поэтому угрозы ограничения объемов импорта нет.

Ранее в Варшаве раскритиковали поведение Фицо и заявили о готовности поставлять Украине больше электроэнергии.