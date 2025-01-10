В ходе брифинга 10 января спикер внешнеполитического ведомства прокомментировал перенос визита спецпредставителя 47-го президента США по вопросам Украины и РФ в Киев. Тихий отметил, что он бы предпочел, чтобы комментарии относительно сроков приезда Келлога давала команда Трампа, пишет издание «НБН».

Представитель МИД рассказал, что назначенный новоизбранным главой Белого дома спецпредставитель США перенес визит в украинскую столицу по юридическим, а не политическим причинам. При этом Киев готовится к приезду Келлога после инаугурации Трампа, чтобы как можно скорее начать с ним диалог относительно достижения справедливого мира в нашей стране.

Отметим, отставной генерал Кит Келлог заявлял, что намерен найти решение для прекращения боевых действий в Украине на протяжении первых 100 дней президентства 47-го главы США.

Напомним, ранее перенос визита спецпредставителя Трампа по вопросам Украины и РФ в Киев прокомментировал глава МИД Андрей Сибига.