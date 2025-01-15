Руководитель внешнеполитического ведомства в интервью изданию «Европейская правда» заявил, что запрет на прямые переговоры с кремлевским диктатором для Украины остается в силе, информирует «НБН».

Журналист поинтересовался у министра, не изменилась ли позиция Украины в этом вопросе, учитывая намерение новоизбранного американского президента Дональда Трампа закончить войну как можно скорее. Глава МИД заверил, что решение СНБО не вести прямые переговоры с Путиным на сегодня действует.

Дипломат отметил, что для нашей страны единственная действенная гарантия безопасности – интеграция в НАТО. Кроме того, присоединение Украины к блоку станет гарантией безопасности самого Североатлантического Альянса, в частности государств-членов в Европе.

Напомним, осенью 2022 года глава государства ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщалось, помощник главы Кремля Николай Патрушев в интервью росСМИ заявил, что переговоры по Украине должны вести только Москва и Вашингтон.