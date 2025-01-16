Независимый кандидат на пост польского президента Кароль Навроцкий, которого поддерживает главная оппозиционная партия «Право и справедливость», недавно заявил, что сегодня он не видит места Украине ни в одной международной структуре. Политик утверждает, что страна, которая не хочет решать вопрос Волынской трагедии, не может быть частью международных союзов.

Зеленский в интервью польским СМИ резко отреагировал на высказывания Навроцкого, информирует издание «НБН».

Президент предупредил, что если наше государство не интегрируется в Евросоюз и НАТО, оккупационные войска РФ могут оказаться на польской границе. В таком случае Навроцкому придется встать на защиту своей страны и бороться за свою жизнь. Украинский лидер посоветовал политику уже сейчас брать в руки оружие и начать тренироваться, учитывая угрозу начала войны в Польше.

Гарант подчеркнул, что членство в международных организациях важно для безопасности Украины и ее соседей. Если наша страна не станет членом ЕС и Альянса, одна останется один на один с РФ, в конечном итоге Польша столкнется с серьезной угрозой.

Ранее украинский лидер предупредил о последствиях выхода США из НАТО для европейских стран.