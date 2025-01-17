Научный сотрудник лондонского аналитического центра «Общество Генри Джексона» Дэвид Кириченко в своей статье для американского издания The Hill пишет, что новое наступление ВСУ на территории России выглядит как стратегически просчитанный шаг накануне инаугурации Трампа, информирует «НБН».

Эксперт отмечает, что операция Сил обороны Украины в приграничном регионе РФ в августе прошлого года вызвала противоречивые оценки, однако государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что успехи защитников на этом направлении могут иметь важное значение на будущих переговорах с Москвой.

Наступление армии Украины в Курской области должно продемонстрировать слабые места РФ, сохранить инициативу Сил обороны на поле боя и укрепить их позиции.

Аналитик считает, что Трамп может расценить слабость и уязвимость России как идеальную возможность усиления давления на Москву, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Тогда в этом процессе успехи ВСУ в Курской области станут «козырем» американского президента.

Напомним, экс-глава МИД Владимир Огрызко объяснил, что должен донести Киев администрации Трампа в вопросе членства Украины в НАТО.