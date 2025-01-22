Лидер украинцев на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) сообщил о встрече с главой Азербайджана. По его словам, он выразил Алиеву соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане 25 декабря.

Президент подчеркнул, что доказательства причастности Российской Федерации к трагедии с места катастрофы очевидны, поэтому важно давить на агрессивную страну, чтобы заставить ее руководство говорить правду, пишет издание «НБН».

Гарант рассказал, что он обсудил с коллегой отношения Киева и Баку, и их развитие в будущем, в частности увеличение товарооборота между Украиной и Азербайджаном, а также сотрудничество в энергетической сфере.

Напомним, в прошлом месяце на территории Казахстана упал пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, который следовал из азербайджанской столицы в Грозный. По версии Баку, по авиалайнеру ударила противовоздушная оборона Российской Федерации. Однако руководитель Росавиации Дмитрий Яров нашел других «виновников» трагедии.