Ядров, комментируя сбитие пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, признал, что 25 декабря Чеченская Республика находилась под атакой БПЛА, а в аэропорту Грозного был объявлен «план Ковер», информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Глава Росавиации нашел «виновников» трагедии, в частности указал на Украину, которая выпустила беспилотники по региону, нанося удары якобы по гражданской инфраструктуре в Грозном и Владикавказе.

Также катастрофу с пассажирским самолетом Embraer 190 он «списал» на погодные условия. По его словам, в районе аэропорта был плотный туман, из-за чего на высоте 500 метров не было видимости.

Ядров утверждает, что командир борта, который погиб, дважды безуспешно пытался посадить самолет в Грозном, после чего решил лететь до Актау, несмотря на то, что ему якобы предлагались другие аэропорты.

Глава Росавиации также призвал допустить РФ к расследованию обстоятельств катастрофы, причиной которой стала противовоздушная оборона страны-агрессора, что не признает Москва.

Ранее спикер Путина Дмитрий Песков отреагировал на обвинения Азербайджана в причастности к крушению самолета Azerbaijan Airlines.