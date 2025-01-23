Президент в интервью агентству Bloomberg рассказал о разговорах с 47-м главой Белого дома, отметив, что у них было несколько бесед, однако перед инаугурацией Трампа они не могли углубляться в детали, пишет издание «НБН».

Украинский лидер говорил американскому президенту о гарантиях безопасности для нашей страны, в частности о ее интеграции в НАТО. По его словам, членство Украины в Североатлантическом Альянсе – «самые дешевые» гарантии безопасности для нашего государства, США и Европы. При этом Киев хочет иметь другие возможности, пока Украина не является частью блока.

Также глава государства рассказывал лидеру американцев, что украинцы, как никто другой, хотят закончить эту войну, которую они не начинали. Однако нашей стране нужно находиться в сильной позиции, поскольку кремлевский диктатор понимает только язык силы. Зеленский предупредил Трампа о том, что он увидит нежелание Путина прекращать боевые действия, когда все вокруг будут стремиться к этому.

Напомним, в Офисе президента высказались о сроках завершения войны.