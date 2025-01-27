Белорусский диктатор заявил, что «миротворцы» из его страны якобы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и РФ. В то же время соратник Путина уточнил, что Минск не намерен отправлять такой контингент на линию фронта, поскольку это решение не поддержат Киев и его союзники, пишет «НБН».

В Центре противодействия дезинформации отреагировали на слова самопровозглашенного президента РБ, заявив, что Лукашенко подобными высказываниями пытается создать впечатление, будто его страна стоит в стороне от российского вторжения.

В ЦПД отметили, что Минск стал соучастником агрессии РФ, предоставив оккупационным силам государства-террориста активную поддержку в начале полномасштабной войны. Поэтому сейчас заявления соратника Путина о «миротворцах» из Беларуси звучат абсурдно.

Соответствующая риторика диктатора направлена на улучшение его имиджа в глазах международной общественности. Кроме того, его высказывания созвучны с кремлевской пропагандой, которая утверждает, что якобы Украина и Запад не стремятся к достижению мира.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения РФ Лукашенко извинялся перед ним. Пресс-секретарь диктатора отрицает, что нелегитимный глава Беларуси сделал это.