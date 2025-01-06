Глава Украины в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал, что на второй-третий день полномасштабного вторжения у него состоялся телефонный разговор с самопровозглашенным белорусским президентом.

Зеленский раскрыл, что тогда диктатор извинялся перед ним за удары Путина по Украине с территории его страны, информирует издание «НБН».

Пресс-секретарь соратника Путина в комментарии российскому пропагандистскому агентству «РБК» подтвердила, что у политиков был разговор в первые дни полномасштабного вторжения.

Как утверждает Эйсмонт, беседа состоялась якобы из-за эмоциональной реакции сына нелегитимного главы РБ – у Николая в телефоне был личный контакт президента соседнего государства. По ее словам, диктатор никаких извинений лидеру украинцев не приносил.

«Извиняться нам не за что», – сказала представительница Минска.

Спикер самопровозглашенного главы РБ добавила, что война в Украине, как считает диктатор, во многом произошла из-за политики ее президента, который больше «слушал западных кураторов», чем руководствовался интересами украинцев.

Напомним, в декабре нелегитимный глава Беларуси попросил Путина разместить в его стране ракетные системы «Орешник».