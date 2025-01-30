Представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал пророссийские заявления румынского политика, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины. Тихий назвал высказывания Джорджеску проявлением неуважения к нашей стране и ее народу, пишет «НБН».

Кандидат в президенты Румынии сообщил, что если его изберут на должность главы государства, он будет выступать за «возвращение» территорий в результате «раздела» Украины после переговоров с РФ о завершении войны.

Спикер МИД обратил внимание на то, что попытки Джорджеску позиционировать себя «независимым» политиком выглядят абсурдно на фоне озвученных им тезисов российской пропаганды. Слова кандидата в президенты свидетельствуют о его полной зависимости от Кремля.

Представитель министерства отметил, что достижение мира в Украине – в интересах Румынии и ее граждан, однако это не входит в планы Москвы. Чиновник добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Бухарестом.

Напомним, пропагандист Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена планировала покушение на Путина. В Госдуме РФ отреагировали на слова «американского Соловьева».