Экс-посол Украины в США в интервью изданию OBOZ.UA допустил контакты Вашингтона с Москвой за спиной Киева в случае, если Украина не перехватит у РФ стратегическую инициативу на фронте. В таком случае есть риск проведения переговорного процесса по требованиям кремлевского диктатора, пишет «НБН».

Бывший дипломат считает, что существует опасность новой «Ялты» между Путиным, Трампом и Си Цзиньпином. Чтобы предотвратить это, нужна четкая позиция Украины и реакция Европы, которая не должна допустить разделения нашей страны.

Шамшур обратил внимание на то, что российский лидер достаточно сдержанно реагирует на резкие заявления американского президента и делает вид, что не заметил его ультиматум. Путину нужна пауза в войне, учитывая состояние экономики РФ и ее вооруженных сил.

Экспосол считает, что российское руководство рассматривает возвращение Трампа в Белый дом как безусловный плюс для Москвы, рассчитывающей достичь договоренностей, которые будут отвечать ее интересам.

Он добавил, что очень важно, чтобы контакты между Штатами и Россией не происходили за спиной Украины, однако на данный момент не понятно, действительно ли это будет так.

Как сообщалось, в Кремле прокомментировали предложение главы Белого дома отправлять Украине оружие в обмен на ее ценное сырье.