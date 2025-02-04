Спикер Путина раскритиковал предложение главы Белого дома продолжить поставки оружия Украине в обмен на доступ к ее редкоземельным ресурсам, пишет издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Пресс-секретарь главы Кремля считает, что, «если называть вещи своими именами», Трамп предлагает «покупать помощь» США, то есть поставлять оружие украинской армии на коммерческой, а не на безвозмездной основе.

Российский чиновник добавил, что якобы лучше вообще не оказывать соседней стране военную поддержку, способствуя завершению «конфликта».

Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский в прошлом году в рамках плана победы страны предлагал Америке и государства Европейского Союза заключить соглашения об инвестициях в добычу урана, титана и лития. Недавно президент США заявил, что он хотел бы получить доступ к украинскому ценному сырью в обмен на продолжение военной помощи стране.

Как сообщалось, немецкая «подруга Путина» считает, что 47-й глава Белого дома может быть ключом к завершению войны в Украине.