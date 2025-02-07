Представитель украинского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга ответил на вопрос, ведутся ли сейчас разговоры о том, в каких странах и на каких площадках могут состояться переговоры о завершении войны, пишет «НБН» со ссылкой на «Униан».

Спикер МИД заявил, что пока говорить об этом очень рано, призвав дождаться контактов Киева и Вашингтона, которые внесут ясность в соответствующий вопрос.

Тихий добавил, что конкретные обсуждения с перечнем стран, где мог бы состояться переговорный процесс по окончанию боевых действий, сейчас не ведутся. Кроме того, пока не определен и формат переговоров.

Чиновник отметил, что все вопросы, касающиеся достижения мира в Украине, будут обсуждаться на министерской встрече в Париже с участием главы ведомства Андрея Сибиги и на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщалось, экс-посол Украины в США допустил переговоры между Вашингтоном и Москвой за спиной Киева.