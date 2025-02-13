Портников в колонке издания «Эспрессо» написал, что кремлевский диктатор Владимир Путин во время контактов с американским лидером будет добиваться исчезновения Украины с политической карты мира или чтобы она стала частью влияния РФ.

По его словам, главная задача президента США – не дать Украине стать частью государства-террориста и остановить гибель наших граждан, информирует «НБН».

Журналист отмечает, что на Западе есть много желающих избавиться от «украинской проблемы», которая мешает восстановить отношения с РФ. В то же время в нашей стране происходит борьба власти с политическими оппонентами, что может быть связано с идеей необходимости подготовки к следующим выборам.

Аналитик считает, что сейчас наступил решающий момент не только в войне с Россией, а и в истории украинской государственности. Поэтому руководство страны должно работать над сохранением национального единства, которое является лекарством от болезней, которые готовит враг. Власть должна сделать все, чтобы Украина продолжала существовать, а ее граждане боролись с врагом, а не друг с другом.

Ранее Портников назвал два главных условия для завершения российско-украинской войны.