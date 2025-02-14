Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник в Офисе Зеленского, пишет, что Киев не планировал на следующей неделе проводить переговоры в Саудовской Аравии, о чем ранее говорил Дональд Трамп, пишет «НБН».

Накануне в ходе пресс-конференции в Белом доме президент Америки анонсировал встречу представителей США, Украины и Российской Федерации в Саудовской Аравии. Глава Штатов сообщал, что на переговорах будет обсуждаться урегулирование войны.

Также недавно Трамп провел телефонный разговор с кремлевским диктатором, а позже с украинским лидером. Лидер американцев заявил, что хотел бы встретиться с главой страны-агрессора и не исключил, что это может произойти в Саудовской Аравии.

Как сообщалось, украинский президент опроверг информацию о том, что в начале полномасштабной войны Борис Джонсон сорвал подписание мирного соглашения между Киевом и Москвой.