Украинский лидер в ходе онлайн-пресс-конференции из столицы ОАЭ заявил, что Киев подпишет с Вашингтоном договор об использовании природных ископаемых нашей страны только после доработки документа, пишет издание «НБН».

Он объяснил, что в текущей редакции соглашения не идет речь о реальных гарантиях безопасности для Украины. Глава государства подчеркнул, что это принципиально важный аспект, который должен включать оборонные, политические и экономические обязательства союзников.

Зеленский убежден, что наша страна не должна восприниматься исключительно как сырьевая база, договор с США должен создать новые возможности для развития ее экономики. Президент добавил, что цель соответствующего документа – обеспечить условия для долгосрочного развития Украины, а не только продажу сырья.

Напомним, в ходе пресс-конференции глава государства заявил, что Украина не признает результаты переговоров представителей Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, которые состоятся без участия Киева.