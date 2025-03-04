Вице-президент США в интервью Fox News заявил, что лучший способ предотвратить новое российское вторжение – обеспечить заинтересованность Америки в будущем Украины. По его словам, это будет реальная гарантия безопасности страны, пишет издание «НБН».

По его словам, предоставление США экономических интересов в восстановлении и развитии Украины якобы станет лучшей альтернативой введению 20 000 миротворцев из «какой-то случайной страны», которая не воевала 30 или 40 лет.

В очередной раз Вэнс заявил, что у главы Белого дома есть стратегия окончания войны и когда украинское руководство захочет говорить о мире, Трамп «будет первым, кто поднимет трубку». Политик добавил, что предоставлять Киеву боеприпасы, сколько может Вашингтон – «не выход».

Ранее СМИ сообщили, что советники главы США предложили включить в мирное соглашение по Украине пункт об отставке Зеленского.