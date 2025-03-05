Экс-руководитель украинского внешнеполитического ведомства объяснил, почему 47-й президент США стремится к быстрой договоренности с Украиной, пишет издание «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Труха Украина».

По его словам, что американский лидер спешит достичь мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией, чтобы всем показать свое величие. Ради этого глава Белого дома готов идти на любой уровень эскалации, чтобы вынудить Киев договориться с Москвой.

Дипломат отметил, что наш президент понимает это и борется за лучшие условия для своей страны. В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин наблюдает за происходящим и делает все, чтобы президент США видел проблему не в нем, а в украинском лидере.

Ранее политический эксперт Виталий Портников прокомментировал стратегию Трампа по достижению мира в Украине. Аналитик объяснил, почему американского лидера ожидает «запрограммированное фиаско».