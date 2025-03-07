Представитель ОПУ в интервью французскому изданию Le Point заявил, что на встрече в Белом доме 28 февраля наш президент не совершил никакой ошибки. Глава государства был «абсолютно прав и по форме, и по содержанию», поэтому Киев не должен извиняться перед Вашингтоном за эту ссору, пишет «НБН».

Подоляк объяснил, что глава государства попытался донести американскому руководству, что нужно давить на РФ и не стоит ожидать положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Кремля.

Несмотря на скандал, как уточнил советник главы Офиса Зеленского, американский лидер остается партнером нашей страны и Киеву нужно продолжать поддерживать конструктивные отношения с Вашингтоном.

Чиновник считает, что спор на встрече в Белом доме в некотором смысле оказался полезным – обе стороны изложили свои взгляды и теперь должны достичь консенсуса по поводу переговоров с РФ и в других важных вопросах.

Напомним, Подоляк прокомментировал отказ США от обмена разведданными с Украиной.