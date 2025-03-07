Представитель Офиса Зеленского заявил, что отказ США от обмена разведданными с Украиной – не повод нервничать, поскольку этот процесс подразумевает разное институциональное сотрудничество на уровне разных государств.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «РБК-Украина».

По его словам, речь идет о Франции, Великобритании, консультациях по разведывательным данным, которые предоставляются нашей стране в рамках Североатлантического Альянса.

Подоляк отметил, что США имеют самый большой пакет технической разведки, однако для Украины остается достаточно возможностей получать важную информацию. Чиновник рассказал, что государства Европы заинтересованы в передаче своих данных, и они продолжают сотрудничать с нашей страной.

Также советник главы ОПУ не считает такие провокационные заявления из Вашингтона шантажом, по его мнению, это «особенность информационного стиля».

Напомним, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил Америку в разрушении мирового порядка. Также экс-главнокомандующий ВСУ предупредил об угрозе распада НАТО.