Глава Белого дома на странице в своей социальной сети Truth Social пригрозил стране-агрессору новыми большими санкциями на период, пока Киев и Москва не согласуют прекращение огня, пишет издание «НБН».

Американский лидер отметил, что РФ на поле боя «абсолютно колотит» Украину. Учитывая этот факт, президент США решил рассмотреть возможность введения против государства-террориста «широкомасштабных» банковских санкций, тарифов и других принудительных мер до момента мирного урегулирования.

Политик призвал российское и украинское руководство прямо сейчас сесть за стол переговоров, пока не стало поздно.

На слова Трампа в своем Telegram-канале отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Представитель Киева отметил, что РФ должна почувствовать экономические и другие ограничения, если не прекратит атаковать нашу страну.

Глава ОПУ добавил, что россияне должны немедленно прекратить нанесение ударов по Украине, если Москва действительно хочет закончить войну.

Как сообщалось, у Зеленского ответили, будет ли президент извиняться перед Трампом за спор на встрече в Белом доме.