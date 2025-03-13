В четверг, 13 марта, советник Путина Юрий Ушаков заявил, что РФ выступает за долгосрочное урегулирование с учетом ее позиций. То есть Москва отклоняет предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии.

По его словам, Украина якобы использует временное прекращение огня для передышки, пишет издание «НБН».

Руководитель ЦПД в своем Telegram-канале высказался о заявлениях представителя Кремля об отказе от кратковременного перемирия. По его словам, Москва традиционно пытается исказить реальность и представить себя «главным миротворцем».

Коваленко обратил внимание на то, что слова помощника Путина – это не официальный отказ страны-агрессора от 30-дневного прекращения огня, поскольку решения там принимает кремлевский диктатор.

Однако российский чиновник пытается показать, что Москва якобы заинтересована в достижении мира, а временное перемирие – «не путь к миру». Ушаков манипулирует, чтобы РФ получила коридор возможностей для продолжения боевых действий и «продавливания» своего видения.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, почему Киев принял предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней.