В аналитическом материале ISW отмечается, что предложенное США соглашение о перемирии между Украиной и РФ, на которое согласился Киев, предусматривает прекращение боевых действий вдоль всей линии фронта, запрет на ракетные удары дальнего радиуса действия и атаки БПЛА, а также прекращение операций в Черном море на 30 дней.

Американский проект позволит Киеву и Москве продолжить режим прекращения огня, также он предусматривает обмен разведданными с Украиной и предоставление ей военной помощи, пишет издание «НБН».

В то же время альтернативное соглашение главы Кремля предоставило бы РФ больше преимуществ и создало условия для возобновления боевых действий на выгодных для оккупантов позициях.

Аналитики считают, что проект диктатора, вероятно, потребует от Штатов и других союзников Украины приостановить поставки военной помощи для Сил обороны, а от Киева – прекратить проведение мобилизации и подготовку защитников.

Американские аналитики обратили внимание на то, что предложения диктатора подорвут цель Трампа достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом, а также укрепят веру в то, что Кремль достигнет своих военных целей по Украине.

Российский лидер, предлагая альтернативу сделке США, пытается получить превентивные уступки перед официальным переговорным процессом о завершении войны. Путину нужна только та пауза в боевых действиях, которая приведет к капитуляции Украины.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что давления Вашингтона будет достаточно для того, чтобы вынудить Москву прекратить агрессию.