Американское издание Politico пишет, что Киев готов рассмотреть возможность смягчения санкций против страны-агрессора в случае заключения мирного соглашения. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, информирует «НБН».

Чиновник объяснил, что принудительные меры в отношении РФ должны помочь вынудить Кремль прекратить боевые действия и начать переговоры. По его словам, ограничения – не просто наказание, а рычаг для достижения мира в Украине.

По его словам, возвращение к бизнес-отношениям с государством-террористом зависит от конкретных условий – Москва должна сделать реальные шаги для завершения войны. Также санкции должны способствовать установлению справедливости для украинцев, то есть Киев стремится получить компенсацию за страдания, которые пережили граждане из-за российского вторжения.

Напомним, западное агентство сообщило, что советники американского президента работают над планом по смягчению санкций против России.