Агентство Bloomberg, ссылаясь на слова людей, знакомых с ходом переговоров, пишет, что советники американского лидера работают над ослаблением антироссийских санкций, пишет издание «НБН».

По данным журналистов, помощники Трампа уже набросали план смягчения принудительных мер, наложенных на агрессивную страну из-за вторжения в Украину. В частности, у советников президента США есть предложения по ограничению цен на продажу российской нефти.

Ранее западные СМИ сообщали, что глава Белого дома пришел в ярость из-за масштабной атаки оккупационной армии Путина на Украину 7 марта на фоне его попыток достичь мирного соглашения. Захватчики использовали для удара 67 ракет и 194 БПЛА.

В то же день американский лидер заявил, что он решил рассмотреть возможность введения «широкомасштабных» санкций против государства-террориста. Руководитель ОПУ Андрей Ермак отреагировал на слова главы США.