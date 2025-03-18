Руководитель внешнеполитического ведомства, комментируя возможное прекращение огня на 30 дней в эфире Firstpost, заявил, что Киев верит в завершение войны с Россией уже в этом году.

По его словам, кратковременное перемирие может стать большим шагом вперед к окончанию боевых действий, пишет издание «НБН».

Дипломат отметил, что наша страна хочет достичь всеобъемлющего, справедливого и долговременного мира, поэтому поддержала предложение США о 30-дневном прекращении огня и сейчас ожидает официального ответа от Российской Федерации.

Напомним, что американская делегация на переговорах с представителями Украины в Джидде предложила установить режим прекращения огня на линии фронта на 30 дней. Киев поддержал соответствующую идею. Ранее Сибига отмечал, что «дипломатический мяч» сейчас находится на стороне РФ и Украина ожидает, что Москва даст ответ без выдвижения каких-либо дополнительных условий.

Как сообщалось, американское издание оценило шансы на прекращения огня в Украине после разговора Путина и Трампа, который запланирован на 18 марта.