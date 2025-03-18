Во вторник, 18 марта, глава Белого дома и кремлевский диктатор должны провести телефонный разговор. Американское издание The Wall Street Journal оценило шансы на прекращения огня в Украине после переговоров Трампа и Путина.

В материале отмечается, что президент США рассчитывает получить согласие Москвы на 30-дневное перемирие, однако Кремль развеял надежды на прекращение огня, пишет «НБН».

17 марта заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в очередной раз заявил, что в России считают «неуместными и абсурдными» разговоры о размещении любых иностранных миротворческих сил в Украине. В то же время отправка такого контингента для Киева и его союзников является ключевым пунктом мирного соглашения.

Другие представители Москвы призывали устранить «коренные причины» войны, намекая на то, что РФ намерена сохранить контроль над оккупированными территориями и оказывать политическое влияние на остальную часть Украины.

СМИ отмечает, что Кремль не демонстрирует признаков отказа от военных целей по Украине, поэтому телефонный разговор американского президента с российским лидером, скорее всего, завершится «дипломатическими любезностями» и обещанием дальнейших переговоров.

Напомним, накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Трампа не идти на уступки Путину, которые могли бы навредить Украине.