Президент в ходе совместной пресс-конференции с главой Финляндии Александром Стуббом прокомментировал требование российского лидера к США прекратить передачу разведывательных данных Украине, информирует издание «НБН».

Глава государства заявил, что в случае отказа американского руководства предоставлять Украине соответствующую информацию, наша страна может потерять возможность точно отслеживать выход и полет баллистических ракет врага.

При этом гарант заверил, что у Украины есть собственные разведывательные возможности.

Зеленский объяснил, что Москва добивается прекращения западной помощи Киеву, чтобы ослабить позиции Украины. Кроме того, подобные неадекватные требования Владимира Путина являются свидетельством намерения Кремля продолжать войну против нашей страны.

Как сообщалось, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у руководства Украины «дефицит договороспособности».