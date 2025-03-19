Спикер Путина в комментарии пропагандистам заявил, что у «киевского режима дефицит договороспособности». По словам представителя Кремля, об этом свидетельствуют атаки на российские объекты энергетики в ночь на среду, 19 марта.

Чиновник сказал, что «неспособность» украинского руководства договариваться «не может не быть предметом озабоченности, пишет издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «Интерфакс».

Напомним, в Министерстве обороны страны-агрессора заявили, что ночью беспилотники нанесли удар по пункту перевалки нефти «Кавказская» в Краснодарском крае.

В ведомстве назвали дроновую атаку «провокацией киевского режима», целью которой – сорвать мирные инициативы американского президента Дональда Трампа.

Как сообщалось, американское издание назвало имена людей из окружения Трампа, которые вели тайные переговоры с политическими соперниками Владимира Зеленского, чтобы ослабить его позиции.