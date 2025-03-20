Украинский лидер в ходе заседания Европейского совета призвал ЕС разобраться с вето Венгрии. По его мнению, у организации должен быть способ предотвратить блокирование важных решений, информирует издание «НБН».

Глава государства объяснил, что необходимо определенное давление внутри организации, чтобы Евросоюз мог выполнить все, что он пообещал Украине, в частности в вопросе переговоров о членстве нашей страны в ЕС.

Президент назвал «антиевропейским» блокирование представителем Будапешта решений, которые уже были согласованы или которые важны для всего региона. По его мнению, недопустимо накладывать вето на усилия Евросоюза по обеспечению мира и безопасности.

Президент считает, что процесс принятия решений в ЕС должен быть быстрее, гибче и эффективнее, если Европа хочет стать сильнее в глобальной конкуренции.

Напомним, глава государства ответил, от чего зависит визит Трампа в Украину.