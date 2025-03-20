Глава государства во время Zoom-брифинга для представителей СМИ высказался о визите президента США в Украину. Зеленский отметил, что для него было важным, чтобы Трамп со своей командой еще во время предвыборной кампании посетил нашу страну и сам сделал выводы.

По его словам, Трамп мог бы увидеть, как живет наша страна, что там происходит, пообщаться с гражданскими и военными, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Гарант заверил, что он всегда готов пригласить главу Белого дома посетить Украину, если будет возможность. Однако визит американского лидера зависит от его желания приехать.

«Важно, чтобы он сам это смог и этого захотел», – резюмировал лидер украинцев.

Напомним, во время пресс-конференции глава государства рассказал о последствиях отказа США предоставлять разведданные Украине по требованию российского диктатора.