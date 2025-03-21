Кремлевский диктатор 20 марта подписал указ, согласно которому украинцы, которые «незаконно находятся в РФ», должны до 10 сентября «узаконит» свой статус, или же покинуть страну. По всей видимости, речь идет о получении гражданства государства-террориста.

Представитель МИД во время брифинга заявил, что приказ Путина – это нарушение основополагающих норм международного права, пишет издание «НБН».

По его словам, Москва сделала очередной шаг в кампании РФ по дискриминации, преследованиям и принудительному вытеснению украинцев с территории их родной страны, что является частью политики геноцида украинского народа.

Спикер внешнеполитического ведомства добавил, что новый указ главы Кремля также противоречит заявлениям российского руководства о готовности к мирному урегулированию и подрывает любые инициативы для достижения этой цели.

Как сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский призвал ЕС разобраться с блокированием решений по Украине Венгрией.