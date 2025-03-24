Руководитель бельгийского внешнеполитического ведомства в интервью американскому изданию Politico заявил, что унизительные высказывания президента США в отношении Евросоюза и меры со стороны Америки должны побудить членов организации «реагировать с такой же энергией».

По его словам, 450-миллионный рынок Европейского Союза «заслуживает другого отношения». Прево отметил, что в вопросе ответных мер он нацелился бы на технологии, пишет «НБН».

Дипломат напомнил, что после первого президентского срока Трампа в ЕС разработали инструмент, который позволяет применять широкие меры в ответ на торговую дискриминацию, такие как квоты и тарифы или ограничения на иностранные инвестиции.

Глава МИД подчеркнул, что ранее организация еще не использовала этот инструмент, однако стоит рассмотреть такую возможность. Министр добавил, что торговая война похожа на брошенный бумеранг, а бумеранг всегда возвращается.

Напомним, СМИ узнали причину конфликта, который назревает между Макроном и Трампом.