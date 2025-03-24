Украинский лидер в интервью американскому изданию Time заявил, что продвижение российских оккупационных сил на Курском направлении не является следствием приостановления помощи США нашей стране, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что замораживание военной помощи Украине, в частности обмена разведданными, навредило Силам обороны: защитники на фронте без американских спутников не могли обнаружить приближение крылатых ракет и бомбардировщиков ВС РФ. В частности, это повлияло на ситуацию на поле боя в Курской области.

Однако Зеленский отказался возлагать вину за продвижение оккупационной армии Путина в приграничном регионе страны-агрессора. Президент утверждает, что приостановка американской помощи не повлияла на ход Курской операции ВСУ.

Напомним, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сделал скандальные заявления об оккупированных украинских территориях. В Верховной Раде обвинили американского политика в распространении пропаганды РФ и потребовали его отставки.