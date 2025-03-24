Глава государства в интервью американскому изданию Time рассказал, что представителям Москвы удалось повлиять на некоторых людей в команде американского лидера, информирует «НБН».

Президент рассказал, что после приостановления обмена разведывательными данными между США и Украиной глава Кремля заявил Трампу, что Силы обороны в Курской области якобы окружены войсками РФ. Лидер американцев продолжил усиливать эту дезинформацию.

По его словам, представители Вашингтона начали верить российскому диктатору на слово, игнорируя данные разведки США, которые противоречили заявлениям Путина.

Зеленский добавил, что россияне начали сигнализировать Америке о том, что Украина якобы не хочет заканчивать войну и нужно что-то делать, чтобы заставить ее.

Отметим, что в интервью глава государства также ответил, связано ли продвижение российских оккупационных сил в Курской области с приостановлением помощи США.