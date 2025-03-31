Представитель Офиса Зеленского в эфире национального телемарафона рассказал, что в конце следующего месяца будут 100 дней президентства Трампа, а он так и не смог достичь прекращения огня в Украине, пишет издание «НБН».

Лещенко напомнил, что глава Финляндии Александр Стубб после неофициального визита в США сообщил, что 20 апреля было бы очень удобной датой перемирия – три месяца после инаугурации Трампа и празднование Пасхи.

Чиновник отметил, что глава Белого дома может согласиться на эту дату, однако кремлевский диктатор демонстрирует совершенно другой подход и создает преграды в достижении прекращения огня, что не нравится американскому политику.

Советник руководителя ОПУ отметил, что в отношении РФ нужно ужесточать не риторику, а действия, например, ввести санкции против страны-агрессора, которые должны привести в чувство российского лидера.

Представитель Офиса Зеленского добавил, что для американского президента это «вопрос личного политического достоинства», поэтому ему стоит переходить к более радикальным действиям, учитывая «глухоту» Путина.

Как сообщалось, западное издание заявило, что глава Белого дома использует ситуацию в Украине как «золотую бизнес-возможность».