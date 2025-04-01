Бессмертный рассказал, что у американского лидера разное отношение к главе Кремля и украинскому президенту. Президент США боится Путина, поэтому о российском диктаторе он говорит одно, а о Зеленском – другое.

По его словам, стоит обратить внимание на заявления Трампа об Иране и Российской Федерации, пишет «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «РБК-Украина».

Глава Белого дома пригрозил Ирану бомбардировками, если Тегеран откажется подписать соглашение по ядерной программе. Говоря об РФ, политик пригрозил ввести пошлины на импорт нефти страны-агрессора.

Эксперт напомнил, что в прошлом году Америка вообще не покупала российское «черное золото», в 2023 году объем нефти из РФ составил 5000 баррелей, а в 2022 году – 10 000 баррелей.

«Вот вам и все угрозы», – резюмировал Бессмертный. Как сообщалось, соцопрос КМИС показал, что украинцы разочаровались в Трампе и не верят, что он поспособствует достижению справедливого мира в их стране.