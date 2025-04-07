Украинский лидер в понедельник, 7 апреля, заявил, что самая первая и наиболее эффективная гарантия для нашей страны – это Силы обороны и безопасности, а также соответствующая мотивация, обеспечение и весь необходимый оборонный потенциал, сообщает издание «НБН».

По его словам, вооруженные силы Украины должны быть достаточно сильными и на этом фундаменте – вся остальная архитектура безопасности. Глава государства призвал не забывать, как много зависит от нашей армии – от всех украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают жизнь родной страны.

Накануне, 4 апреля начальники генеральных штабов армий Великобритании и Франции встретились в Киеве с высшим руководством Украины. После встречи президент сообщил, что есть «ощутимый прогресс» в вопросе возможного размещения контингента государств-союзников для гарантий безопасности нашей страны.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте высказался о роли Североатлантического Альянса в переговорах по завершению российско-украинской войны.