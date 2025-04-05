Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «New Voice», от генсека НАТО Марка Рютте прозвучало заявление — делегация Североатлантического Альянса не принимает участия в переговорном процессе, направленном на завершение войны между РФ и Украиной.

Исходя из слов Рютте, в действительности лишь представители США и Украины вступают в дискуссии с россиянами.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул — он рад, что администрации США удалось сдвинуть с «мертвой точки» данный вопрос, о чем свидетельствует одно, — «переговоры сейчас продолжаются», хотя и слишком медленно. Подобное затягивание объясняется не позицией Киева, а периодически обновляемыми требованиями Москвы, так как, — «мяч сейчас явно на российском поле».

Рютте добавил — страны-члены блока НАТО не разграничили собственных «красных линий», потому что не являются частью переговорного процесса, но намерены добиться, чтобы Украина осталась «гордым суверенным государством», которое движется вперед после заключения справедливого и длительного мира.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль рассказывал, сколько территории Украины очищено от российских мин.