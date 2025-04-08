Президент во время совместного общения с представителями СМИ с главой правительства Бельгии Бартом де Вевером сообщил, что Силы обороны в Донецкой области вступили в бой с 6 военными из Китая, 2 из них защитники взяли в плен.

По его словам, есть документы, паспорта и кредитные карты граждан КНР, которые воевали в рядах оккупационной армии РФ, пишет издание «НБН» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Глава государства считает, что присоединение Китая к Ирану и Северной Корее, которые предоставляют России военную поддержку, должно заставить союзников Киева пересмотреть помощь Украине. Зеленский отметил, что наша страна не может воевать одновременно со многими государствами.

Украинский лидер добавил, что он надеется на реакцию Пекина. В частности, гарант поручил МИД связаться с контрпартнерами в КНР, чтобы они объяснили ситуацию.

Как сообщалось, на Луганщине бойцы 3-й ОШБр за день «разнесли» полбатальона россиян.