Президент сообщил, что сегодня, 9 апреля, российские захватчики атаковали Сумскую и Донецкую области ракетами и КАБами. Ночью оккупанты выпустили по Украине 55 БПЛА – под ударом оказались Харьков, Днепр, общины Сумщины и Донетчины.

По его словам, в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, в Харькове и Днепре госпитализированы 11 пострадавших, в Краматорске ранена 11-летняя девочка, пишет издание «НБН».

Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке союзников, поскольку только в единстве можно спасти как можно больше людей постоянного террора РФ.

Гарант напомнил, что «война не стихает от разговоров и заявлений», поэтому нужно усилить давление на агрессора, который игнорирует любую дипломатию. Зеленский добавил, что это зависит от США, Европы и других партнеров Киева, которые стремятся к достижению мира в Украине.

Ранее украинский лидер заявил, что Силы обороны взяли в плен китайцев, которые воевали на стороне РФ.