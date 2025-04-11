Руководитель украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что в пятницу, 11 апреля, ровно месяц, как США предложили 30-дневное перемирие и представители Киева на встрече в Джидде безоговорочно согласились на прекращение огня.

По его словам, войска Российской Федерации продолжали атаковать нашу страну различными видами вооружений, пишет издание «НБН».

Глава МИД рассказал, что за месяц «перемирия» ВС РФ выпустили по Украине 70 ракет разных типов, более 6000 КАБов и 2200 дронов-камикадзе «Шахед». Дипломат отметил, что таким образом Москва «ответила» на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.

Сибига отметил, что россияне лгут, манипулируют и продолжают террор, что является их типичным поведением. Министр добавил, что уже месяц можно было соблюдать режим тишины и принимать меры по достижению мира в Украине. Учитывая, что только РФ – препятствие в этом процессе, союзники Киева должны усилить давление на агрессивное государство.

Ранее в ОПУ сообщили, будет ли Украина сокращать численность ВСУ по требованию российских властей.