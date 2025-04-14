Украинский лидер в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS News заявил, что ракетная атака российских оккупантов на Кривой Рог, которая забрала жизни детей, свидетельствует о том, что нельзя доверять РФ и переговорам с государством-террористом.

По его словам, украинцы платят в этой войне самую высокую цену из всех возможных – свои жизни, информирует издание «НБН».

«Нет более высокой цены», – констатировал президент.

Также глава государства выразил уверенность в том, что человеческие и территориальные потери Украины будут еще больше, если США откажутся продолжать поддержку. Зеленский добавил, что он не хотел бы рассматривать сценарий, при котором его стране придется бороться с российскими захватчиками без помощи со стороны Америки.

При этом гарант подчеркнул, что Киев тем или иным путем закончит боевые действия и сделает это все справедливо по отношению к Украине, подчеркнув, что по-другому быть не может.

Как сообщалось, в МИД Украины сообщили, сколько ракет и «Шахедов» применили оккупационные войска РФ по стране за месяц «перемирия».