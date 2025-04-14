Президент Украины в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS News объяснил, почему российский лидер не может остановить боевые действия. По его словам, «война – это большие деньги», и в ней есть заинтересованные стороны, пишет издание «НБН».

Зеленский уточнил, что на агрессии РФ в отношении Украины зарабатывает КНДР, Китай и Иран. Эти государства и кремлевский диктатор, который потратил на полномасштабное вторжение более 1 триллиона долларов, не захотят останавливаться.

Глава государства сообщил, что ВПК РФ сейчас работает на максимум, страна-агрессор производит столько оружия, сколько во всей Европе. Поэтому россияне могут пойти дальше и угрожать другим государствам.

Кроме того, если союзники остановят помощь Украине и оккупанты смогут ее захватить, Путин увеличит свою оккупационную армию в два раза. Гарант объяснил, что диктатору придется продолжать ведение войны, чтобы «большой бизнес» в виде военных заводов функционировал.

Также в интервью Зеленский высказался о российских нарративах вице-президента США Джей Ди Вэнса.