Лидер украинцев в интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS News рассказал, что во время встреч представителей Киева и Вашингтона, украинскому руководству приходится «оправдываться за то, что ты никогда не делал», информирует издание «НБН».

Зеленский отметил, что именно от вице-президента США неоднократно звучали заявления о том, что россияне тоже гибнут и страдают от войны, и якобы вообще не факт, что РФ развязала войну.

По его словам, представитель Белого дома «каким-то образом оправдывает» действия кремлевского диктатора. Глава государства отметил, что он пытался объяснить американскому чиновнику, что есть агрессор – россияне, а есть жертва – украинцы. Президент подчеркнул, что это понимают все.

Кроме того, от Вэнса звучали нарративы о том, что войска РФ вторглись на территории, которые якобы не являются украинскими, ведь там «живут русские». Гарант добавил, что американский политик не понимает, что происходит в Украине и говорит фразами кремлевских пропагандистов.

Также в интервью президент объяснил, как отсутствие помощи от США скажется на потерях Украины в войне.